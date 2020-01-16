Появилось видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

Новокузнецк, 16 января. Опубликованы кадры с места стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке.

На видеозаписи, опубликованной телеканалом «Звезда», показано оцепленное здание суда. Перед ним стоят люди.

Ранее сообщилось, что мужчина устроил стрельбу в здании суда, в результате чего погиб пристав и была ранена женщина. По данным прессы, открыл огонь вероятнее всего подсудимый по одному из дел, которое рассматривалось мировым судом.

Стрелявший был задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, сообщили в СУ СК Российской Федерации по Кемеровской области.