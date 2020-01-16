Москва, 16 января. Бывший президент Польши Лех Валенса рассказал, приедет ли в Москву на парад Победы в случае, если получит соответствующее приглашение от российского лидера Владимира Путина.

По его словам, если он получит приглашение, то примет участие в мероприятии. Экс-президент Польши Валенса выразил готовность приехать на парад Победы в Москву.

«Мой отец погиб в те времена, и надо помнить о тех страшных событиях. Также надо помнить и отдавать честь людям, которые погибли тогда», — уточнил он.

Как передает телеканал «Звезда», он посоветовал Варшаве признать правду о Второй мировой войне. Политик напомнил, что именно советские солдаты освободили Освенцим, а также призвал не переписывать историю.

Бывший польский президент Лех Валенса раскритиковал своего преемника Анджея Дуду за то, что тот не пригласил президента России Владимира Путина на праздник, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим или, как его еще называют, Аушвиц. По его мнению, польский лидер должен был пригласить российского и объявить, что именно благодаря героизму Красной армии удалось освободить узников одного из самых страшных мест на планете. Однако современной Польше свойственна склонность к переписыванию исторических фактов. По словам директора Центра евразийских исследований Владимира Корнилова, в этой стране уже давно говорят не об освобождении ее советскими солдатами от нацистских оккупантов в 1944 году, а о смене тирании нацистов на «тиранию коммунистов».

По словам Корнилова, было время, когда польские власти приглашали Владимира Путина на траурные мероприятия в Освенциме без всяких задних мыслей, просто исходя из наличия совместного исторического прошлого. В этой связи понятна критика Леха Валенсы и других политиков, считающих, что Варшаве надо не искать новых поводов для конфронтации с Россией и обмениваться всевозможными неприятными высказываниями, заявлениями и демаршами, а сосуществовать с ней мирно.