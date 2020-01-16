Новый глава правительства Михаил Мишустин ждет утверждения в Госдуме. События дня. ФАН-ТВ

В Госдуме готовятся утвердить нового премьер-министра Госдума сегодня рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Но до пленарного заседания Мишустин проведет встречи с представителями каждой из четырех думских фракций. Напомним, сейчас он руководит Федеральной налоговой службой. Его кандидатуру на пост главы кабмина накануне предложил Владимир Путин — после оглашения послания Федеральному собранию. Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Так что у нынешнего премьера появилась приставка врио. Президент России также сообщил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и в недалеком будущем предложить ее Дмитрию Медведеву.

Владимир Путин встретится с рабочей группой по Конституции Первая встреча президента России с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию состоится уже сегодня. Это еще один итог ежегодного послания Федеральному собранию, прозвучавшего накануне. Сопредседателем команды вчера был избран Андрей Клишас — глава комитета Совфеда по законодательству и госстроительству. По его словам, сегодня группа должна будет определить временные рамки подготовки предложений. Ну а первое рабочее совещание пройдет в пятницу. Отметим, что Владимир Путин лично утвердил участников группы, в которую вошли 75 человек: политики, законодатели, ученые и общественные деятели.

США и Китай подписали первый пакет документов торговой сделки Между США и Китаем началось торговое перемирие: американский президент Дональд Трамп и вице-премьера КНР Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов. Теперь, по соглашению, Пекин обязуется закупить промышленные товары «made in USA» на 75 млрд долларов, энергоносители — еще на 50 миллиардов, сельхоз продукцию на 40 и порядка 35–40 миллиардов в ближайшие два года Поднебесная потратит на услуги. В Вашингтоне считают, что так удастся устранить возникший в торговых отношениях дисбаланс. Но переговоры по торговой сделке продолжаться, и, по словам Дональда Трампа – в самое ближайшее время. Главной темой во второй фазе станет снятие пошлин. Американский лидер, кстати, заявил, что хочет посетить Пекин.