Опрос показал, что 74% россиян намерены сменить место работы в 2020 году

Москва, 16 января. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» выяснили, сколько россиян намереваются сменить место работы в 2020 году.

Согласно данным исследования, 74% жителей Российской Федерации настроены на смену места работы в новом году.

Отмечается, что более половины (53%) респондентов ищут новую работу, потому что не довольны уровнем заработной платы на текущем месте.

Почти четверть опрошенных из тех, кто намерен сменить работу, хотят попробовать себя в принципиально новой сфере.

Жалуются на чрезмерную нагрузку на нынешнем рабочем месте 6% респондентов. В плохих отношениях с руководством признались 3,5% опрошенных.

13% участвующих в опросе выбрали вариант «Другое», который включает в себя удаленность рабочего места от дома, неудобный график, переезд и несоответствие работы полученному образованию.

Всего в опросе поучаствовало 3 тысячи жителей Российской Федерации в возрасте старше 18 лет.

Ранее сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob опубликовал данные, которые свидетельствуют о том, что работодатели стали отдавать предпочтение упрощенным резюме потенциальных сотрудников. Сообщается, что российские работодатели считают, что соискателям работы не следует перегружать свое резюме информацией о своих увлечениях. Как утверждают аналитики сервиса, сейчас в тренде простота и отсутствие лишних данных. Исключения составляют лишь те вакансии, на которых могут быть полезны определенные хобби и творческие навыки.

Также Superjob провел опрос работодателей, касаемо того, влияют ли внешние данные на получение работы или повышение. Согласно результатам, 66% работодателей считают, что хорошие внешние данные помогают при трудоустройстве, в то время 24% не видят связи между внешностью и получением работы.