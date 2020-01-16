Триполи, 16 января. Турция продолжает перебрасывать сирийских наемников в Триполи и Мисурату для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, нагнетая ситуацию перед Берлинской конференцией по урегулированию кризиса в североафриканской стране.

По данным военного источника, на 16 января в Триполи и Мисурату из Турции прибыло 3,5 тысячи сирийских боевиков. Как рассказал источник с места событий, более двух тысяч наемников из Сирии уже разместились на фронтах Мисураты и Триполи. Переброшенные Турцией боевики расположились на следующих направлениях: Тарик аль-Матар — район ар-Рабиш, Абу Салим — аль-Халятат, в районах Салах ад-Дин, Айн Зара и Вади ар-Рабиа. Кроме того, свыше 500 сирийских наемников в сопровождении группировок из Мисураты прибыли в район ас-Садада для поддержки местных бандформирований.

Переброшенные из Сирии боевики сосредотачиваются в Триполи и Мисурате, однако к активным действиям пока не переходят. Мирные жители ливийских городов недовольны появлением сирийских наемников на улицах, но повлиять на ситуацию не могут.

Напомним, в 2011 году при пособничестве США был свергнут и убит многолетний ливийский лидер Муаммар Каддафи. После этого страна оказалась в кризисной ситуации. Столицу Ливии захватили террористы искусственно созданного ПНС, возглавляемого Файезом Сарраджем. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара с 2014 года ведет в стране антитеррористическую операцию. ЛНА уже очистила большую часть территории Ливии от бандформирований.

Как установило Федеральное агентство новостей в ходе собственного расследования, Турция вмешивалась в ситуацию в Ливии, перебрасывая боевиков в поддержку террористического ПНС и поставляя бандформированиям оружие, несмотря на эмбарго ООН.

Благодаря усилиям России 12 января в Триполи впервые за многие месяцы установилось перемирие, а 13 января ливийские стороны сели за стол переговоров в Москве. Многие эксперты назвали встречу Хафтара и Сарраджа важнейшим шагом к разрешению кризиса в Ливии. Следующим этапом станет Берлинская конференция, которая состоится 19 января.