Москва, 16 января. Биологическое старение организма медленнее у людей, которые предпочитают маложирное коровье молоко, считают исследователи Университета Бригама Янга в США. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Американские ученые рассказали, какое молоко поможет сохранить молодость. Ученые под руководством профессора Ларри Такера изучили информацию о 5834 взрослых американцах, которые употребляли либо маложирное молоко (жирностью 1% или обезжиренное), либо молоко повышенной жирности (жирностью 2% или 3,25%). При этом 13% испытуемых не пили коровье молоко в принципе.

Эксперты пытались проследить взаимосвязь между длиной теломеров и жирностью употребляемого в пищу молока, а также частотой его употребления. Выяснилось, что за каждый дополнительный процент жирности теломеры укорачивались на 69 основных пар нуклеотидов, что соответствует более чем четырем биологическим годам.

Ранее ученые предупредили об опасности употребления молока и молочных продуктов при простуде. Ученые обратили внимание на связь между интенсивностью выделения слизи у человека и его простудой. Как оказалось, в слизи содержатся антибактериальные ферменты, которые убивают микробы и уберегают человека от болезни. Однако если он простудился, то организм начинает вырабатывать слишком много слизи.

Отоларинголог госпиталя имени Джозефа Листера Адам Фрош обратил внимание, что молоко и молочные продукты лишь усиливают эти симптомы. Его теорию подтвердило исследование, в котором участвовали 26 мужчин и 82 женщины. Жалующиеся на повышенную секрецию слизи больные, которых посадили на безмолочную диету, стали чувствовать себя лучше.