Малышева назвала «самый хороший» вид онкологического заболевания

Москва, 16 января. Известный российский теледоктор Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале ведущая и ее коллеги рассказали, какое онкологическое заболевание лучше всего поддается лечению.

На телепередаче Малышева, а также врачи Герман Гандельман, Дмитрий Шубин и Андрей Продеус, сославшись на исследования датских и шведских ученых, сообщили, что предрасположенность человека к определенному типу рака зависит от группы крови. Так, у людей с первой группой чаще всего развивается рак толстой кишки, поэтому им медики советуют проходить колоноскопию в 40 лет, особенно если родственники страдали от данного заболевания.

Как пишет URA.RU, люди со второй группой крови предрасположены к раку желудка. Им Малышева рекомендовала проходить гастроскопию в 45 лет, а затем повторять исследование раз в два–три года. Носители третьей группы подвержены риску развития рака поджелудочной железы, поэтому им стоит сделать УЗИ брюшной полости и сдать биохимический анализ крови.

У людей с четвертой группой чаще всего развивается рак почек, передает «Вечерняя Москва». По словам Малышевой, это «самый хороший» вид онкологического заболевания, поскольку его довольно легко диагностировать и вылечить.

«Сегодня даже почку не удаляют — только маленькую опухоль», — подытожила телеведущая.

Ранее Елена Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить развитие рака толстой кишки. Ведущая «Жить здорово!» сообщила, что вовремя удалила несколько предраковых полипов, пишет «ФедералПресс».