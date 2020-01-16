Washington Post заявил, что Трамп хотел встретиться с Путиным до своей инаугурации

Москва, 16 января. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году. Об этом пишут западные средства массовой информации, ссылаясь на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.

Главы РФ и США впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Как пишет газета Washington Post, американский лидер настолько сильно хотел встретиться с российским президентом, что прервал разговор с одним из своих кандидатов на пост государственного секретаря.

Он хотел узнать, когда он может встретиться с Путиным, и может ли это произойти до церемонии инаугурации. При этом авторы книги утверждают, что после первой встречи с Путиным Трамп объявил себя «экспертом по России».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что восстановлению отношений России и США мешает внутриполитическая борьба в Штатах, от которой, по мнению министра, «перья летят».

Лавров отметил, что у США в этом вопросе позиция одна: «Россия сама ухудшила отношения, поэтому, мол, она должна изменить свое поведение». При этом, как отметил он, когда такие заявление делают с трибуны конгресса, это еще можно объяснить идущей в Штатах внутриполитической борьбой, в которой, «как выясняется, все средства хороши».

Он предположил, что дипломаты, видя, что происходит между «большими людьми», «как они дерутся, бьются так, что только «перья летят», предпочитают вести себя потише и не проявлять никаких инициатив.