Краков, 16 января. Польша, поддержав государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт в Донбассе, внезапно стала врагом Российской Федерации, сообщает профессор Ягеллонского университета Анна Разьны в статье для польского издания Mysl Polska.

В своей статье польская исследовательница подчеркивает, что отношения между Варшавой и Москвой до 2014 года были вполне доброжелательными, а история взаимоотношений государств отошла на второй план. По ее мнению, многие факторы свидетельствовали что Польша и Россия встали на путь примирения, и ничего не предвещало что стороны свернут с этого пути.

Разьны считает, что мирное сосуществование стран разрушилось в 2014 году, а до этого момента Россия не проявляла антипольских настроений.

Профессор Ягеллонского университета пишет, что польские атлантисты в ущерб интересов собственного государства решили реализовывать в жизнь глобальные интересы трансатлантических игроков. Они апеллировали к безумной концепции восточной политики Ежи Гедройца, если верить которой существование «большой Украины» в сталинско-хрущевском географическом формате гарантирует, что Варшаве не будет грозить «опасность» со стороны Российской Федерации.

Анна Разьны пишет, что с того момента, как произошла смена власти на Украине, все шаги Польши на международной арене направлены на противостояние России. Как она утверждает, теперь признаками польского патриотизма стали русофобия и украинофильство. При этом, как отмечает автор, политики в Варшаве призывает присоединиться к так называемому «соревнованию» против РФ в рамках НАТО вместо того, чтобы совершенствовать собственную современную армию и оборонный потенциал.

Также профессор перечисляет враждебные жесты Польши в отношении России, среди которых блокирование статуса «Северного потока — 2» и снос памятников и мемориалов, посвященных солдатам Красной армии, несмотря на имеющийся договор с Россией от 1994 года по защите мест памяти.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал действующую власть страны за отказ пригласить российского президента Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Валенса обратил внимание на то, что главу российского государства необходимо было пригласить на мероприятия в Польшу и подчеркнуть, что именно советская армия освободила концлагерь. Также он призвал Варшаву к диалогу с Москвой.