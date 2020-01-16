Москва, 16 января. Снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией — это безумие и подлость, заявил легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян.

Ветеран руководил операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года. По его словам, «это просто безумие». Он назвал действие Варшавы надругательством над памятью сотен тысяч советских и польских солдат, которые вместе отвоевывали Польшу.

«Я бы крепко по-польски сказал этим людям все, что я об этом думаю!» — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, ветеран напомнил, что если бы не советская армия, «никакого свободного и независимого польского государства сегодня не существовало бы». Герой России Ботян раскритиковал власти Польши за политику в отношении истории войны.

«И все те, кто сегодня устраивает вот эти подлые вещи, должны понимать, что и их самих бы не было», — добавил Ботян.

Ранее сейм Польши принял резолюцию, согласно которой СССР наравне с гитлеровской Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. В документе утверждается, что «к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз».

Парламентарии также считают, что после заключения «позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы».

Напомним, в Польше сильное недовольство было вызвано недавними высказываниями президента РФ Владимира Путина по поводу посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, передавала «Газета.ру». Президент РФ назвал его «сволочью и антисемитской свиньей», так как польский дипломат в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

Позицию Путина поддержали очень многие политики и историки. Отдельную благодарность президент получил от Еврейской общины России.

Вице-спикер польского Сейма Малгожата Кидава-Блоньска позднее заявила, что Польша на законодательном уровне собирается запретить России истолковывать историю «со своей точки зрения».