Москва, 16 января. Крещенских морозов не будет на всей европейской части России, в столичном регионе в грядущие выходные температура будет чуть ниже нуля. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, с субботы антициклон будет управлять погодой. Как уточнил Вильфанд, в 2020 году крещенских морозов в России не будет.

«В выходные дни температура в Москве и области будет заметно ниже, чем на рабочей неделе. В крещенскую ночь – минус 3–5, а днем — тоже отрицательные температуры», — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, установится малооблачная погода. Крещенская ночь должна быть лунная, звездная и без ветра. Вильфанд рассказал, ждать ли в России крещенские морозы.

«Крещенских морозов на всей территории России не будет. Бежать и ехать за морозами некуда на европейской территории», — подчеркнул эксперт.

Купание в проруби является сложившейся крещенской традицией в России. Врач петербургской городской поликлиники № 86 Денис Дорохин рассказал, как подготовить свой организм к крещенским купаниям.

Крещение Господне в 2020 году будет отмечаться 19 января. Места для купания в проруби организовываются специалистами заранее, обычно в таких местах дежурят медики и спасатели. Тем не менее чрезвычайные ситуации происходят, поэтому важно заранее подготовить свой организм к купанию в проруби.

По словам врача, для неподготовленного человека купание в проруби чревато проблемами с сосудами головного мозга. Дорохин отметил, что моржевать надо тоже с умом.

«Заниматься моржеванием нужно в меру. Сходить на крещение один раз, для успокоения души, конечно, можно, но если человек не подготовлен, то лучше в проруби не купаться», ― отметил врач.

Секрет подготовки к купанию в проруби заключается в тренировках с аэробной нагрузкой. При такой активности происходит увеличение частоты сердечных сокращений, что заставляет сосуды работать активнее.

«Готовиться необходимо с помощью кардиотренировок, чтобы сосуды работали. Ну и, конечно, следует заниматься гидротерапией — обливаниями холодной водой», ― добавил специалист.

Дорохин призвал не употреблять алкоголь ни до, ни после купания. Принимать спиртное можно только после купания, когда человек окажется в теплом помещении.