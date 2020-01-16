Мальчик и девочка стали жертвами пожара в Иркутской области

Иркутск, 16 января. Трехлетний мальчик и его двухлетняя сестра погибли при пожаре в поселке Большеворонежском Зиминского района Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в частном доме вечером 15 января. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем. Справиться с пламенем удалось за 2,5 часа.

Во время начала пожара вместе с погибшими детьми в доме находился их семилетний брат. Мальчик выбрался из дома и позвал на помощь, однако спасти оставшихся в помещении детей не удалось. Выживший ребенок получил ожоги.

Было установлено, что в момент начала пожара дети находились дома без присмотра. Как сообщает телеканал «360», их мать ненадолго вышла в магазин.

В пресс-службе рассказали, что прошлым вечером и минувшей ночью в Иркутской области произошло еще несколько пожаров в частных домах, жертвами которых стали пять взрослых.

«В качестве наиболее вероятных причин пожаров, повлекших гибель людей, рассматриваются электротехнические причины», — сообщил заместитель главного государственного инспектора региона по пожарному надзору Виктор Пашков.

Точные причины возгораний на местах ЧП устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, пишет «ФедералПресс». Кроме того, на места гибели людей отправились оперативные группы ГУ МЧС России по Иркутской области, в состав которых вошли опытные дознаватели и психологи.