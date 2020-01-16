Гидрометцентр рассказал, когда в России начнется климатическая весна

Москва, 16 января. Климатическая весна наступит в европейской части России не ранее конца марта. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наша весна начинается в конце марта — начале апреля. Только в Италии, Индии весна начинается с 1 марта. Я уже не говорю об Азии», — сказал синоптик в комментарии РИА Новости.

По словам метеоролога, в азиатской части нашей страны весна должна наступить в середине апреля.

Ранее Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России. Большую часть страны в ближайшие дни ожидает отклонение от климатической нормы на 12 градусов.