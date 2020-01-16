Вильфанд заявил, что в феврале Россию ждет похолодание

Москва, 16 января. Температура воздуха в Российской Федерации в феврале, вероятнее всего, будет ощутимо ниже январской, сообщил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Метеоролог утверждает, что в России февраль будет гораздо холоднее чем январь.

«Это необычно, однако это так. Вот такие у нас предварительные прогнозы, что февраль может быть холоднее, даже заметно холоднее января. Это не значит, что он будет очень холодным, я говорю в сравнении с январем», — говорит и. о. главы Гидрометцентра.

По словам Вильфанда, снег все еще может выпасть, однако метеоролог подчеркнул, что еще рано давать точные прогнозы.

Ранее и. о. главы Гидрометцентра заявлял, что середина января будет аномально жаркой в центральной части РФ, в Поволжье, в Ленинградской и Вологодской областях, а также в Красноярском крае и Якутии.