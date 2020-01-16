Госдеп США пытается разобраться, что означает отставка премьер-министра России

Вашингтон, 16 января. Госдепартамент США пытается разобраться, что означает отставка главы правительства России Дмитрия Медведева и других членов кабинет министров, но еще не сформировал позицию по данному вопросу. Об этом в эфире телеканала RTVI в среду сообщила руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Морган Ортэгус.

«Мы знаем об этих сообщениях СМИ, мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями, что значит объявление об отставке Медведева», — отметила Ортэгус.

Представитель Госдепа сообщила, что пока «конкретного заявления» по этому вопросу нет. По ее словам, в ведомстве осведомлены о ситуации и следят за происходящим.

Глава пресс-службы Госдепа США также воспользовалась случаем, чтобы высказаться о якобы имевшем место вмешательстве России в избирательный процесс страны в 2016 году. В то же время Ортэгус напомнила о словах президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о желании улучшить отношения с Россией.

Путин подписал указ об отставке кабмина во главе с Дмитрием Медведевым 15 января, сообщила газета «Известия». В этот же день президент провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным. Глава государства предложил ему занять должность премьер-министра РФ, и Мишустин принял предложение. После этого Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.

Сегодня Мишустин встретится с членами фракций нижней палаты российского парламента, после чего депутаты рассмотрят вопрос о его назначении на пост премьер-министра.