Боевики продолжают обстрел населенных пунктов в окрестностях Алеппо в Сирии

Алеппо, 16 января. Террористы не прекращают обстрелы населенных пунктов в окрестностях сирийского города Алеппо. Жители поселка Миньян, находящегося рядом с Алеппо заявляют, что страдают от обстрелов незаконных вооруженных формирований каждый день.

«По мне и моему другу стреляли террористы, друг погиб. Они и сегодня обстреливают поселок минами, в таких случаях мы прячемся в подвале», — говорит журналистам школьник из населенного пункта Миньян Ахмед Аль Абу.

Как утверждает другой местный житель Нур Абуджалила Абу Субхи, раньше террористы обстреливали поселок лишь в ночное время, а сейчас и днем.

«Недавно на главную дорогу поселка упала ракета, погибло два человека», — говорит житель Миньяна.

Напомним, боевики, несмотря на договоренности России и Турции о режиме прекращения огня, продолжают обстреливать окраину сирийского города Алеппо, входящего в Идлибскую зону деэскалации. Под обстрелы регулярно попадают позиции сирийской правительственной армии и мирные населенные пункты.