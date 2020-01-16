Появились подробности стрельбы в суде в Новокузнецке

Новокузнецк, 16 января. Стрельбу в суде в Новокузнецке, в результате которой погиб пристав, и была ранена женщина, вероятнее всего устроил подсудимый по одному из дел, который рассматривали мировые судьи, сообщает источник в правоохранительных органах Кемеровской области.

Известно, что стрелком является Артем П., 1975 года рождения.

Согласно данным из источника, разозленный подсудимый вышел в ходе судебного заседания, взял из машины пистолет, вернулся и открыл огонь по приставу, пытавшегося его остановить. Затем он направился в зал суда, где выстрелил в женщину, предположительно свидетеля.

Сообщается, что, пристав скончался в машине скорой помощи. Информации о состоянии раненной женщине пока не поступало.