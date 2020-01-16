Мужчина устроил стрельбу в суде в Новокузнецке, один человек погиб

Новокузнецк, 16 января. Вооруженный мужчина зашел в здание мирового суда Новокузнецке и открыл стрельбу. По предварительным данным, есть погибший. Стрелок был задержан, сообщает СК по Кемеровской области.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, в 9.20 (5.20 по московскому времени) неизвестный мужчина зашел в мировой участок по адресу Энтузиастов, 9 и открыл стрельбу по сотрудникам учреждения. Ранения получили мужчина и женщина. Как сообщил источник ФАН, раненный мужчина был судебным приставом. Он скончался в машине скорой помощи. В пресс-службе Центра медицины катастроф сообщили, что у него было ранение в брюшную полость. Данных о состоянии раненой женщины пока не поступало.

Как сообщает СК по Кемеровской области, стрелок был задержан. Известно, что это местный житель Артем П. На месте происшествия работают следователи и реанимационные бригады.