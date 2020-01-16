Жириновский ответил на вопрос о намерении «поставить к стенке» Соловьева

Москва, 16 января. Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, ответил на вопрос о высказанном ранее намерении посадить в тюрьму и расстрелять телеведущего Владимира Соловьева, посоветовав «подождать».

Жириновский в прямом эфире телепередачи «Вечер с Владмиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявил о необходимости избегать слов «расстрелять», «сажать» и «посадить». Он отметил, что в декабре представитель одной из фракций в Госдуме расстроился и высказал мнение, что «пора к стенке ставить». Лидер ЛДПР возмутился, задавшись вопросом «что это такое, какое время?».

Телеведущий на это припомнил политику прошлые высказывания.

«Вы лично меня обещали сто раз посадить, поставить к стенке, расстрелять и арестовать», — парировал телеведущий, отметив, что теперь парламентарий отказывается «от этой терминологии».

В ответ Жириновский предложил собеседнику не спешить и оставаться на месте.

«А вы подождите, вы подождите. Зачем пугать — иначе вы разбежитесь все, надо на местах оставаться всем», — пошутил лидер ЛДПР.

Ранее Жириновский выступил с инициативой смягчить правила самообороны. Депутат рассказал о планах предложить поправки в 37-ю статью Уголовного кодекса РФ. По мнению политика, ее необходимо дополнить пунктом, в котором будет прописано, что превышением пределов необходимой самообороны не являются «действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества».

По словам лидера ЛДПР, в реальной жизни противодействие оказать можно лишь вооруженному злоумышленнику, а защита от группы невооруженных бандитов может привести к тюремному сроку. В пример Жириновский ставит законодательство США, в котором реализован принцип «Мой дом — моя крепость».