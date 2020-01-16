США и Ирак возобновили операции против ИГ, прерванные после убийства Сулеймани

Вашингтон, 16 января. Американские военнослужащие возобновили совместные операции с Ираком против террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), прерванные в начале января из-за убийства ВС США иранского генерала Касема Сулеймани, пишет New York Times ссылаясь на неназванных американских высокопоставленных военачальников.

По утверждению военных, Вашингтон и Багдад вновь приступили к выполнению операции против «Исламского государства» 15 января. Они подчеркивают, что военные желали возобновить операцию как можно скорее, чтобы «подавить любую пропаганду о победе» со стороны ИГ1 после приостановки партнерства в этой сфере США и Ирака.

Ранее возглавляемая Соединенными Штатами коалиция по борьбе с «Исламским государством» заявила о «прекращении тренировок вместе с иракскими коллегами и поддержки операций против террористов» в связи с обострением ситуации в результате убийства американской стороной иранского генерала Касема Сулеймани.

Американские военнослужащие находятся в Ираке с 2003 года, когда США вторглись в эту страну под предлогом наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения. В 2014 году американские силы объявили о военной операции против террористической организации «Исламское государство».

Несмотря на то, что о разгроме ИГ в Ираке было объявлено еще в декабре 2017 года, американские войска все еще остаются на территории страны. Вашингтон оправдывал свое военное присутствие «подготовкой самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности». Однако после обострения отношений между США и Ираном, которое произошло на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Ирак потребовал вывести иностранные войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.