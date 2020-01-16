Глава МИД Палестины заявил, что Аббас обсудит с Путиным ситуацию в Сирии и Ливии

Рамалла, 16 января. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что на встрече президента РФ Владимира Путина и палестинского лидера Махмуда Аббаса будут обсуждаться двусторонние отношения и ситуация вокруг Сирии и Ливии.

Министр отметил важность визита Владимира Путина и подчеркнул, что российский президент обсудит с Аббасом ситуацию на Ближнем Востоке, включая Ливию и Сирию, а также перспективы урегулирования конфликта Палестины с Израилем.

«Он проведет глубокую и подробную дискуссию с президентом Махмудом Аббасом по двусторонним отношениям, по поводу перспектив палестино-израильского урегулирования», — заявил аль-Малики.

По его словам, в Палестине Путина и президента Франции Эммануэля Макрона примут 22 и 23 января.