Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа

Москва, 16 января. Роспотребнадзор в качестве мер профилактики гриппа и ОРВИ советует жителям России совершать больше пеших прогулок, делать влажную уборку в доме и тщательно мыть руки, говорится в сообщении ведомства.

В период заболеваемости гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор рекомендует на регулярной основе устраивать влажную уборку жилья, проветривать помещение и рационально подходить к организации режима приема пищи, труда и отдыха. Также специалисты особенно подчеркивают важность пеших прогулок в это время года.

«Рекомендуем ежедневные прогулки на свежем воздухе (пешие прогулки позволят повысить устойчивость организма к простудным заболеваниям и избежать скопления людей в транспорте», — пишет Роспотребнадзор.

Также эксперты советует соблюдать «респираторный этикет» — не дотрагиваться руками частей лица, во время болезни посещать общественные места в медицинской маске, использовать одноразовые салфетки и чихать в сгиб локтя.

Роспотребнадзор рекомендует избегать скопления людей, регулярно менять медицинские маски, тщательно вымывать руки или пользоваться антисептикам на спиртовой основе.

В ведомстве подчеркивают, что единственным надежным способом защиты от гриппа является вакцинация, однако этот метод доступен не всем — некоторые не могут привиться из-за аллергии или других проблем со здоровьем. В подобных случаях необходимо соблюдать личную гигиену и следовать принципам здорового образа жизни.

Также в ведомстве подчеркивают, что на иммунитет и устойчивость к болезням влияет и психологическое состояние человека. В Роспотребнадзоре отметили, что люди, испытывающие стресс, заболевают чаще. Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты посоветовали научиться управлять своими эмоциями.