Toyota инвестирует около $400 млн в создающую аэротакси компанию

Токио, 16 января. Крупнейшая автомобильная корпорация Японии (Toyota) инвестирует около 400 миллионов долларов в американскую компанию Joby Aviation, которая ведет разработку и производство предназначенных для работы в качестве такси летающих транспортных средств. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении японского автоконцерна

«Воздушные перевозки были долгосрочной целью Toyota. Пока мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, нынешнее соглашение позволяет нам устремить взгляд в небо. Мы намерены решать задачу авиаперевозок вместе с Joby и развить потенциал для преобразований в сфере транспорта», — заявил президент корпорации Toyota Акио Тоеда.

Создающие аэротакси компании планируют вместе развивать технологии и в дальнейшем намерены перейти к массовому производству летающих такси. О конкретных планах сотрудничества Toyota и Joby Aviation объявят позднее. Но уже известно, что стороны могут вместе заняться разработкой нового прототипа аэротакси.

Joby Aviation в настоящее время располагает моделью S4. Транспортное средство оснащено электрическим двигателем и шестью роторами. Оно способно перевозить не более четырех пассажиров на расстояние порядка 200 километров. Кроме того компания ведет разработку более мощного 12-роторного летающего такси.

Ранее RT сообщило, что корпорация «Вертолеты России» договорилась с сервисом «Яндекс.Такси» о создании первых воздушных такси в Москве. Планируется, что в качестве летательного аппарата в 2020 году для перевозки будет использоваться вертолет VRT-500. Тестирование новинки пройдет в зоне МКАД и в пригороде Москвы. Эксперты предполагают, что в будущем аэротакси поможет частично разгрузить трафик в столице.