Роскосмос нашел способ противодействовать иностранным спутникам-шпионам

Москва, 16 января. Специалисты предприятия Роскосмоса обнаружили способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории Российской Федерации от слежки иностранных спутников-шпионов, заглушив передачу данных с них при помощи наземных радиостанций, говорится в материалах специалистов компании «Российские космические системы».

Речь идет о создании большого количества наземных радиоэлектронных станций, которые предназначены для подавления сигналов при передаче данных со спутников наблюдения на спутники-ретрансляторы, которые обеспечивают перенос данных на наземные пункты приемы информации.

«В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения», — сказано в материалах специалистов.

По мнению ученых, такой тип помех может использоваться только в случае если сами спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих государств и не могут отправлять полученные снимки напрямую. Для большей эффективности и гарантии блокирования каналов спутниковой связи специалисты предлагают использовать сразу несколько станций.

Авторы предлагают составить базу иностранных разведывательных спутниковых систем, определить места размещения наземных станций глушения, выработать порядок их функционирования, а также определить помехи, при помощи которых будут глушиться данные на зарубежных спутниках. Все это поспособствует еще большей эффективности реализации проекта.

Блокировка каналов передачи в реальном времени данных со спутников-шпионов не позволит иностранцам, как считают ученые, «выявлять в реальном масштабе времени активность контролируемой стороны на ранних этапах подготовки и в процессе проведения ею различных мероприятий».

Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует удвоить число полетов на орбиту в 2020 году по сравнению с показателями текущего года, количество космических запусков достигнет 50.