Машков рассказал, что его вдохновило в послании Путина Федеральному собранию

Москва, 16 января. Актер Владимир Машков рассказал, что его вдохновило в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, и назвал важными предложенные главой государства меры поддержки школам искусств и творческим коллективам.

«Если говорить относительно моей деятельности, та поддержка, которая будет оказана творческим коллективам, школам искусств, это невероятно важно. Меня очень вдохновило, что будет увеличено количество бюджетных мест в вузах», — цитирует актера портал News.ru.

Машков назвал молодым Московский театр Олега Табакова, в котором он работает художественным руководителем. По его словам, в коллективе театра в прошлом году родились 17 детей. Поэтому продолжение выплат материнского капитала «очень важно и очень необходимо».

Актер подчеркнул, что не знает, насколько радикально повлияет инициатива президента на выход страны из «демографического кризиса». Но отметил, что это «очень внятная попытка вернуться к любви».

В послании Федеральному собранию в среду глава государства заявил, что программа материнского капитала в России будет продлена как минимум до конца 2026 года, выплачивать его будут уже при рождении первого ребенка, сообщило RT.

Путин отметил, что в настоящее время эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Теперь выплата маткапитала будет продлена как минимум до конца 2026 года. Кроме того право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме (466 617 рублей), по словам президента, семьи получат уже при рождении первенца.