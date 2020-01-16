Сын Светланы Светличной попал в реанимацию

Москва, 16 января. Старший сын актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов попал в реанимацию, об этом рассказала сама 79-летняя звезда советских фильмов.

Она заявила, что не хочет раскрывать подробности, потому что ей сейчас нелегко.

«Не буду говорить, потому что это очень тяжело», — сказала Светличная.

Известно, что младший сын актрисы ушел из жизни в 2006 году. На фоне этой трагедии Светлана Светличная повздорила со старшим сыном Алексеем. Как пишут СМИ, сын кинозвезды был недоволен тем, что она оставила квартиру его брата внучке, которая ее вскоре продала.

Также отношения Светличной с сыном обострились в 2010 году, когда у звезды «Бриллиантовой руки» был роман с молодым стилистом Русланом Татьяниным. Алексей считал, что молодой человек был заинтересован лишь в материальном аспекте отношений с его матерью. Как известно, к 2018 году мать и сын в итоге нашли общий язык.

Отмечается, что Алексею Ивашову 58 лет и он работает стоматологом. У него есть дочь и внук. О текущем состоянии здоровья сына актрисы не сообщается.

Ранее СМИ сообщали, что из отделения реанимации была выписана российская модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна третьего этажа. Агент модели заявила, что из-за полученной травмы головы девушка ничего не помнит, поэтому она не могла рассказать о случившемся, сообщил РИАМО. Сообщается, что 21-летняя российская модель выпала из окна квартиры Андрея Бакова — внука режиссера Никиты Михалкова. По предварительной информации, молодой человек, с которым встречалась Пунтус, в момент инцидента спал. Девушку обнаружил на улице дворник. После этого она была госпитализирована.