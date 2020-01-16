Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять гимн России

Москва, 16 января. Режиссер Никита Михалков ответил на предложение депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского сократить гимн России.

Парламентарий в ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Думы пожаловался на слишком длинный государственный гимн, который, по его мнению, тяжело исполнять женщинам, детям и пожилым людям. Поменять гимн Жириновский предложил, убрав из него два припева​​​.

Отец режиссера Сергей Михалков, был автором текста к гимну СССР на музыку Александра Александрова, а также сделал его редакции в 1977 и в 2000 году. На инициативу лидера ЛДПР Никита Михалков ответил встречным предложением.

«Жириновского менять нужно, а не гимн», — цитирует Михалкова РИА Новости.

О том, что гимн быть и короче также заявлял старший сын Сергея Михалкова Андрей Кончаловский. Но, по его словам, поэт утверждал, что гимн — это «не литература, а политический документ», поэтому должен вмещать в себя выражающие намерения государства постулаты.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Никита Михалков через суд добился от Роспатента регистрации в качестве товарного знака его компании ООО «Бесогон» изображения христианского святого Никиты.

Зарегистрировать товарный знак и выплатить компании режиссера потраченные на подачу иска три тысячи рублей ведомство обязал Суд по интеллектуальным правам. По данным портала, в суде изучили мнения ученых из духовных академий, и пришли к выводу, что решение не будет противоречить общественным интересам.