«Аэрофлот» намерен создать нового перевозчика на Дальнем Востоке

Москва, 16 января. «Аэрофлот» выступил с инициативой создать новую региональную авиакомпанию для пассажирских и грузовых перевозок на Дальнем Востоке, сообщает «Коммерсантъ» ссылаясь на свои источники.

Согласно информации издания, новый авиаперевозчик будет создан на базе дочерней компании «Аэрофлота» «Авроры». Для закупки самолетов новой структуре потребуется докапитализация из бюджета, после чего «Аэрофлот» уберет «Аврору» с баланса, сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что новой компании понадобятся самолеты L-410 производства Уральского завода гражданской авиации. В Ростехе заявляют, что поддерживают инициативы, повышающие спрос на отечественную авиатехнику.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке.

В конце декабря сообщалось, что Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация, при участии Сбербанка, ВТБ и «Ростеха» рассматривают возможность создания авиакомпании для доступных перелетов в Дальневосточный федеральный округ.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов так комментировал возможность создания российского лоукостера.