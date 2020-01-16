Меркель заявила о необходимости развивать военный потенциал Европы

Берлин, 16 января. Европа должна быть готова развивать военный потенциал и тратить на оборону больше 2% от ВВП, так как ее отношения с США продолжат меняться. Об этом в интервью газете Financial Times заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Внимание США к Европе слабеет, и так будет при любом президенте. Поэтому все мы в Европе, а особенно в Германии, должны брать на себя больше ответственности», — сказала Меркель.

Канцлер Германии отметила, что это касается и военной сферы. По ее мнению, Европа должна увеличить оборонные расходы сверх предусмотренных обязательствами членов НАТО 2% от ВВП. Меркель подчеркнула, что существующий уровень расходов на оборону европейских стран «само собой не является достаточным».

«Европа также должна, если это необходимо, быть готовой вмешиваться [в разрешение конфликтов за рубежом]. Примером этого мне представляется Африка», — отметила канцлер ФРГ.

Она напомнила об участии Бундесвера в международных миссиях в Мали, Афганистане, Сенегале и Сомали.

В то же время канцлер рассказал о продолжении сотрудничества Европы и США. Меркель подчеркнула, что оно будет иметь большое значение, особенно в области решения «касающихся мировых ценностей и интересов» вопросов.

Кроме того, канцлер высказалась о нежелательности торговых конфликтов стран Запада с Китаем. По ее мнению, изоляция от КНР «не является решением».

Залогом успеха Германии и Европы в международной политике станет единство ЕС, так как ФРГ «слишком мала», чтобы оказывать в мире существенное геополитическое влияние самостоятельно, считает Меркель.

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