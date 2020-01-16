Силы САА освободили от террористов два поселка на востоке Идлиба

Алеппо, 16 января. Силы сирийской армии заняли два населенных пункта Абу-Джариф и Телль-Хатра в восточной части провинции Идлиб после ожесточенное противостояния с террористами из «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

Как информирует радиостанция Sham FM, Дамаск возобновил военную операцию против террористов и вооруженных бандформирований, после того как последние нарушили режим прекращения огня, который был достигнут пятью днями ранее.

Сообщается, что в ходе наступления 19 декабря 2019 года САА освободили 46 населенных пунктов в юго-восточной части Идлиба и вернули под свой контроль территорию размером в 320 кв. км.

Согласно сообщению, правительственные силы ведут артподготовку в южных районах Алеппо, откуда наносятся удары по террористическим укреплениям в Хан-Тоумане, Халсе и Аз-Зербе.

Издание «Аль-Ватан» пишет, что военное командование САР перебросило в этот район бронетехнику, которая на данный момент сконцентрирована у микрорайона Рашидин и предместья Аз-Захра.

Военная операция против «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников позволит избавить Алеппо от обстрелов террористов. Также, правительственные войска смогут вернуть под контроль участки шоссе Алеппо – Дамаск и Алеппо – Латакия, которые сейчас находятся под контролем радикалов и соединиться с армейскими частями, наступающими из провинции Хама.

Напомним, ранее Российская Федерация и Турция договорились ввести режим прекращения боевых действий в провинции Идлиб с 00.00 12 января. Однако это не останавливает радикалов от новых провокаций и нападений на солдат САА и населенные пункты, где проживают мирные граждане.

1 Организация запрещена на территории РФ.