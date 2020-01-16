Пушков рассказал о польском предложении разделить Россию на три части

Москва, 16 января. Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о «польской задумке расчленения России на три части» в эфире российского телевидения.

В прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Пушков рассказал, что в 1990-е годы экс-советник американского президента по нацбезопасности Збигнев Бжезинский написал статью, в которой предложил России подумать о том, чтобы «разделиться на три части». По словам сенатора, он поинтересовался у Бжезинского этой статьей во время личной встречи в Вашингтоне.

Пушков подчеркивает, что политик озвучивал свои идеи совсем не в шутку. Бжезинский считал, что российские власти «не могли из Москвы управлять такой огромной территорией».

«Так у вас будет три центра: Москва, Екатеринбург и хотите — Хабаровск, хотите — Красноярск. И у вас будут три голоса в Организации объединенных наций», — процитировал своего собеседника Пушков.

Резюмируя, сенатор отметил, что в мире сегодня сильно поменялось восприятие России. Вместо таких предложений канцлер Германии Ангела Меркель собирается в Москву «за одобрением Владимира Путина на проведение в Берлине конференции по будущему Ливии».

Известный политолог Збигнев Бжезинский скончался в американском штате Вирджиния в 2017 году. Автор «Великой шахматной доски» ушел из жизни на 90-м году жизни. Поляк по происхождению, за свою долгую жизнь он стал одним из наиболее значимых и влиятельных идеологов внешней политики США.

В год его смерти за оценкой научной и политической деятельности Бжезинского Федеральное агентство новостей обратилось к ряду экспертов. Политологи подчеркивали, что как и у многих поляков, все усилия Бжезинского «были направлены на противостояние с Россией, все его глобалистические концепции разработаны с целью ее ослабления».

Отметим, 9 января Сейм Польши принял резолюцию, согласно которой СССР наравне с гитлеровской Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. Парламентарии считают, что после заключения «позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы».

В Польше сильное недовольство было вызвано недавними высказываниями президента РФ Владимира Путина по поводу посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, передавал RT. Президент РФ назвал его «сволочью и антисемитской свиньей» за поддержку Гитлера.