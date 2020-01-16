Болтон в своей книге расскажет о попытке Трампа надавить на Украину

Вашингтон, 16 января. Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен поделиться деталями попытки Дональда Трампа вынудить украинское правительство расследовать деятельность сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена Хантера в своей книге.

Об этом 15 января сообщила газета New York Times, со ссылкой на свои источники.

По данным американского издания, в Сенате США все еще не определились, будут ли вызывать Джона Болтона для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа. Сам Болтон заявлял о своей готовности выступить в Сенате, если ему будет направлена повестка. Бывший помощник президента США вне зависимости от итогового решения сенаторов собирается приоткрыть завесу над некоторыми деталями телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского в июле 2019 года. Об этом он планирует написать в своей книге.

Как пишет New York Times, в своей книге, название и дата выхода которой еще не известны, Болтон планирует рассказать о том, чему он был свидетелем во время работы в администрации США. Известно, что некоторые темы коснуться России и Венесуэлы. Болтон опишет свой опыт взаимодействия с такими лицами, как экс-постпред США при ООН Никки Хейли, госсекретарь Майкл Помпео, а также с и. о. главы аппарата Белого дома Миком Малвэни. Издание сообщает, что чиновники будут выставлены в не самом приглядном свете.

Дональд Трамп отправил Джона Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Президент США объяснил это тем, что помощник стал чаще ошибаться. Агентство Associated Press в ноябре 2019 года сообщило о планах Болтона написать и издать книгу на основе соглашения с издательством Simon & Schuster. Как сообщает Associated Press, гонорар бывшего помощника Трампа составит 2 млн долларов.