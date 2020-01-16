Палата представителей США передала в Сенат документы по импичменту Трампа

Вашингтон, 16 января. Демократы Палаты представителей американского Конгресса передали в Сенат обвинительное заключение против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Церемония передачи транслировалась американскими телеканалами.

Перед тем как обвинительное заключение было передано сенаторам, две статьи обвинения (о препятствовании расследованию Конгресса и злоупотреблении властью) подписала спикер нижней палаты Нэнси Пелоси. После этого семь утвержденных обвинителей во главе с председателем спецкомитета по разведке Адамом Шиффом направились в Сенат, где передали статьи лидеру республиканского большинства в верхней палате Митчу Макконнеллу.

Палата представителей Конгресса США 15 января проголосовала за передачу обвинительного заключения против Трампа в рамках импичмента в Сенат, сообщила «Газета.ру». В документе одобрены семь обвинителей, которые будут делегировать Палату представителей на судебном процессе. В их число помимо Шиффа входят: председатель юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, а также конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия.

Лидер республиканского большинства в Сенате заявил, что процесс в верхней палате США может начаться 21 января 2020 года.

Трамп стал третьим в истории США президентом, против которого была начата процедура импичмента. Поводом для ее инициации стало обвинение в том, что он якобы задерживал одобренную Конгрессом военную помощь Киеву, требуя от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена.

Демократы утверждают, что Трамп якобы превысил свои полномочия, после чего препятствовал проведению расследования по этому делу. Однако глава Белого дома заявляет, что всего лишь требовал от властей Украины усилить борьбу с коррупцией в стране.