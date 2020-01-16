Аналитики ЦИАН спрогнозировали рост цен на квартиры в новостройках в 2020 году

Москва, 16 января. В течение 2020 года цены на новостройки в российских мегаполисах вырастут примерно на 10%, вторичное жилье подорожает на 6%, прогнозирует руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Эксперты сообщили «Известиям», что в этом году рынок недвижимости будет развиваться, согласно вектору, заданному в прошлом. За 2019 год цены на некоторые московские проекты выросли на 15–18%. В целом по России цены выросли в среднем на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м для новостроек и на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м для вторички.

Основными причинами роста цен в мегаполисах являются переход отрасли на проектное финансирование (эскроу-счета), рост инфляции и рост НДС до 20% в прошлом году.

По словам экспертов, в 2020 году ожидается снижение объемов строительства жилья, что также влияет на ценообразование. Ранее глава Минстроя Владимир Якушев заявлял, что было зафиксировано сокращение числа выданных девелоперам разрешений на строительство. Если тенденция не изменится, объем ввода жилья может снизиться.

В среду президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, призвал все финансово-кредитные учреждения страны — не только с государственным участием — активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке.

Ранее в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сообщили, что «дальневосточную» ипотеку под 2% годовых можно будет получить в 14 банковских учреждениях, до конца предстоящего месяца в программу войдут еще ряд финансово-кредитных организаций.