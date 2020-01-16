Госдеп напомнил Турции, что у нее все меньше времени до введения санкций из-за С-400

Вашингтон, 16 января. США не ставят сроков введения санкций в отношении Турции из-за приобретения зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, но у Анкары остается все меньше времени для разрешения разногласий с Вашингтоном. Об этом на брифинге для журналистов в среду заявил помощник главы Госдепа США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Дипломат отметил, что говорить о том, что Турции покупка С-400 «сошла с рук», было бы ошибочно. Положения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) все еще применяются в отношении Анкары. Четких сроков введения санкций нет. Но у Турции «остается все более сужающийся временной промежуток» для того, чтобы «разобраться с этим вопросом».

Купер напомнил, что Турцию «немедленно исключили» из программы создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, хотя технически санкции в отношении Анкары еще не введены.

«Урок для других государств заключается не в том, что Турции все сошло с рук, а в том, что именно она потеряла и еще может потерять», — цитирует дипломата ТАСС.

В сентябре 2017 года Москва сообщила о заключении с Анкарой соглашение на поставку С-400 на 2,5 млрд долларов. Турецкая сторона получит полковой комплект — два дивизиона. Первые поставки комплектующих ЗРС начались в середине июля 2019 года.

Против приобретения Турцией российских систем выступают Вашингтон и НАТО. Минобороны США 17 июля прошлого года официально объявило о запуске процесса исключения Турции из программы производства F-35. Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не продаст Анкаре новейшие истребители-бомбардировщики из-за покупки С-400.

Тем не менее, глава Минобороны Турции Хулуси Акар отметил, что военные специалисты продолжают проводить работу по введению в строй российских ЗРС, сообщила «Газета.ру». Полностью С-400 будут введены в строй в апреле или мае текущего года, подчеркнул глава турецкого оборонного ведомства.