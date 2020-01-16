Армия Сирии возобновила операцию против террористов в Идлибе

Дамаск, 16 января. Сирийская армия возобновила в ночь на 16 января военную операцию в провинции Идлиб из-за нарушения боевиками режима перемирия.

«Армейские подразделения возобновили военные действия на юго-востоке провинции Идлиб в ответ на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня», — говорится в сообщении радиостанции Sham FM.

Сообщается, что сирийские военнослужащие проводят огневую подготовку, готовясь атаковать позиции боевиков в указанном районе. Днем ранее, российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки 38 фактов нарушения режима прекращения огня.

Ранее радикально настроенные боевики провели целый ряд провокаций в провинции Алеппо, в частности открыли огонь из миномета по пункту пропуска «Эль-Хадер», а также игнорируя режим прекращения огня обстреляли из гранатометов город Алеппо. На данный момент террористы базируются на западной окраине города. Оттуда незаконные вооруженные формирования атакуют жилые районы города и близлежащие населенные пункты. Известно, что в результате атаки боевиков пострадали мирные жители и был нанесен урон инфраструктуре города.

Напомним, ранее Российская Федерация и Турция договорились ввести режим прекращения боевых действий в провинции Идлиб с 00.00 12 января. Однако это не останавливает радикалов от новых провокаций и нападений на солдат САА и населенные пункты, где проживают мирные граждане.