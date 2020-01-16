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Климкин заявил о «большой тревоге» из-за послания Путина Федеральному собранию

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Климкин заявил о «большой тревоге» из-за послания Путина Федеральному собранию

Киев, 16 января. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ему «очень тревожно» после послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Об этом он написал в своем Facebook.

«Очень тревожно от того, что запущено в России в проекте послания Путина. Это довольно ожидаемый базовый вариант, так сказать, программа-минимум. Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин все равно останется центром принятия решений российской системы», — написал Климкин.

Также Климкин отметил, что испытывает беспокойство из-за предложения российского президента установить приоритет российской Конституции над международным правом. В конце своего поста он призвал сделать Украину сильнее, а также напомнил о необходимости договариваться с Москвой, пишет «Газета.ру».

Российский президент Владимир Путин выступил в эту среду перед Федеральным собранием с ежегодным посланием. В нем он, среди прочего, предложил провести всенародное голосование по ряду конституционных поправок. Он подчеркнул, что при этом не видит необходимости в принятии новой Конституции.

Президент предложил наделить Государственную думу правом утверждать кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Кроме того, Путин выступил с инициативой закрепить приоритет Конституции РФ в российском правовом пространстве, а также принципы единой системы публичной власти.

Климкин заявил о «большой тревоге» из-за послания Путина Федеральному собранию

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Источник: РИА Новости
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