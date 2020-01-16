Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии

Вашингтон, 16 января. Президент США Дональд Трамп обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обстановку в Сирии и Ливии, а также ситуацию вокруг крушения украинского «Боинга-737» в Иране, сообщает пресс-служба Белого дома.

Представитель администрации президента сообщил журналистам, что Трамп в среду провел телефонные переговоры с турецким коллегой.

«Два лидера обсудили ситуацию в сфере безопасности в Сирии, Ливии, протесты в Иране и [инцидент] со сбитым Ираном рейсом PS752 украинских международных авиалиний», — сообщил он.

Детали разговора он не озвучил.

Отметим, ранее в интервью Федеральному агентству новостей председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков подчеркнул, что из-за авантюризма США, жертвами которого стали совершенно невинные жители Ближнего Востока, страны региона стремятся к избавлению от опасного американского присутствия. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани и сбитый украинский «Боинг» (вина за который, хоть и косвенно, но тоже лежит на США) возродили и наполнили новым смыслом лозунг «янки гоу хоум».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате чего погиб командующий иранского спецназа «Аль Кудс» генерал Касем Сулеймани. Тегеран в ответ объявил операцию «Мученик Сулеймани» и нанес удары по американским военным объектам в Ираке.

Убийство Сулеймани вызвало вопросы даже у партнеров США по НАТО. Так, например, Канада потребовала от США объяснений необходимости физического устранения иранского генерала. Ирак же заявил о том, что Вашингтон должен вывести свои войска.

Украинский «Боинг-737» разбился 8 января 2020 года через шесть минут после вылета из международного аэропорта Тегерана, передавал RT. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Выживших нет. Спустя три дня после трагедии власти Ирана объявили, что пассажирский борт был «непреднамеренно» сбит в результате «человеческой ошибки», которая произошла в период кризиса, спровоцированного действиями США. В Тегеране объяснили, что лайнер был сбит, поскольку пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта и был принят за вражескую цель.