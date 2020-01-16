Запись «совещания» премьера Украины с жесткой критикой Зеленского слили в Сеть

Киев, 16 января. В Сети появилась аудиозапись якобы «совещания», посвященному курсу гривны, на котором премьер-министр Украины Алексей Гончарук критически отзывается о президенте Владимире Зеленском.

Ролик, разбитый на две части, опубликован на YouTube каналом с названием «Как обмануть президента». При этом канал был создан в минувшую среду, и две записи являются единственным его содержимым.

Ролик озаглавлен как «История, как Алексей Гончарук, [министр финансов] Оксана Маркарова, [глава Нацбанка] Яков Смолий, [замглавы НБУ] Екатерина Рожкова, [заместитель руководителя офиса президента] Юлия Ковалив собирались на совещание к «тупому президенту» Зеленскому». По утверждению авторов канала, звучащий на записи разговор произошел 16 декабря 2019 года.

На аудиозаписи слышен голос, который, как утверждается, принадлежит Гончаруку. На видео идет расшифровка разговора на фоне его фотографии.

Якобы премьер накануне встречи с Зеленским просит помочь ему объяснить главе государства, что происходит с курсом доллара и за счет чего он укрепляется.

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Есть платежный баланс. А они насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа на этот вопрос», — говорит голос, похожий на премьера.

В ходе разговора «Гончарук» сетует, что сам не очень хорошо разбирается в экономике.

«Я полный профан в экономике, я юрист по образованию. Но что я понимаю: есть две экономические теории — монетарная и кейнсианская», — добавляет якобы глава украинского кабмина.

В пресс-службе правительства Украины не стали комментировать подлинность записи, сообщает РИА Новости. Там добавили, что информация о якобы отставке премьера не соответствует действительности.

Официальные лица пока никак не комментируют опубликованную запись.

Осенью прошлого года глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, лидер страны устал от негатива и критики, направленных в сторону его команды. По его словам, Зеленский «очень болезненно воспринимает» негативные высказывания, передавала «Газета.ру». Богдан подчеркнул, что Зеленский активно работает над улучшением имиджа Украины и тратит на это много сил и энергии.