Глава Sputnik Эстония обвинила Таллин в цензуре



Таллинн, 16 января. Руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева считает, что давление властей балтийского государства на журналистов агентства можно назвать цензурой.

Ранее стало известно, что из-за угрозы возбуждения уголовного дела со стороны правительства Эстонии, с 1 января 2020 года сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены прекратить трудовые отношения с головной организацией — МИА «Россия сегодня». С первого января сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.

15 января Елена Черышева участвовала в телепрограмме «Кто кого?» на местном телеканале ETV+, где обсуждалась ситуация вокруг давления на Sputnik Эстония. В ходе телефонного голосования во время прямого эфира зрители отвечали на поставленный ведущим вопрос: «Является ли приостановка деятельности Sputnik Эстония цензурой?».

«Политические и экономические санкции, направленные против журналистов, есть цензура. Цензура в Эстонии запрещена. Sputnik Эстония — это СМИ, входящее в федеральное российское МИА «Россия сегодня», которое не находится ни под какими санкциями», — объясняет Елена Черышева.

На возражение о том, что Европейский союз в 2014 году ввел санкции против ряда физических и юридических лиц, в том числе и против гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева, Черышева ответила, что это не так. Как она сказала на эстонском телевидении, МИА «Россия сегодня» не подконтрольно Киселеву, там нет его активов, и что он такое же наемное лицо, как и она сама, но на более высокой должности. Она акцентирует внимание, что «Россия сегодня» является федеральным российским СМИ и унитарным предприятием.

Также Черышева отметила, что в полученном ею письме от эстонских правоохранительных органов, говорится, что МИА «Россия сегодня» подконтрольно Дмитрию Киселеву, так как он «ставит подписи».

«Я вам заявляю официально как руководитель представительства, через руки которого проходят множество документов. Подписей Дмитрия Константиновича Киселева я не видела ни на одном финансовом документе. Я их вижу два раза в год на поздравительных открытках «С Новым годом» и «Международным женским днем», — утверждает Черышева.

Итоги телефонного голосования показали, что 90% зрителей согласны с тем, что Sputnik стал жертвой эстонской цензуры.

Ранее сообщалось, что «Союз журналистов России» назвал беспрецедентной ситуацию с давлением на издание Sputnik в Эстонии. Секретарь организации Тимур Шафир отметил, что преследование российских журналистов эстонскими властями является ярким примером цензуры и двойных стандартов западных стран.

Как сообщает «Газета.ру», офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации следит за ситуацией и находится в контакте с властями Эстонии.