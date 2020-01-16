Пентагон задумался о переброске дополнительных сил на Ближний Восток

Москва, 16 января. Министерство обороны США задумался о переброске на Ближний Восток дополнительных войск, включая подразделения противоракетной обороны. Об этом сообщил журналистам министр Армии (сухопутных войск) Соединенных Штатов Райан Маккарти.

Высокопоставленный военный прокомментировал резкое обострение отношений США с Ираном после убийства американскими Вооруженными силами командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

«Мы рассматриваем дополнительный потенциал, который, возможно, перебросим в регион. В конечном счете решение о том, посылать или нет больше сил, подпишет или не подпишет министр [обороны Марк] Эспер», — цитирует Маккарти ТАСС.

По словам министра, США могут перебросить на Ближний восток различные вспомогательные подразделения, в том числе «отвечающие за противоракетную оборону и другие».

Маккарти также высоко оценил иранский военный потенциал. Он назвал Тегеран «очень боеспособным противником», который может «наносить удары по американцам».

Генерал Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа в ходе авиаудара в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января. После этого многие эксперты пришли к выводу, что военное присутствие США на Ближнем Востоке опасно, и призвали американцев немедленно покинуть регион.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал убийство Сулеймани кульминацией противоправных действий США, сообщила «Газета.ру». По словам министра, это «выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки».

В ответ на провокацию США Иран провел операцию под названием «Мученик Сулеймани» и нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке.