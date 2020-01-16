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Пентагон задумался о переброске дополнительных сил на Ближний Восток

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Пентагон задумался о переброске дополнительных сил на Ближний Восток

Москва, 16 января. Министерство обороны США задумался о переброске на Ближний Восток дополнительных войск, включая подразделения противоракетной обороны. Об этом сообщил журналистам министр Армии (сухопутных войск) Соединенных Штатов Райан Маккарти.

Высокопоставленный военный прокомментировал резкое обострение отношений США с Ираном после убийства американскими Вооруженными силами командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

«Мы рассматриваем дополнительный потенциал, который, возможно, перебросим в регион. В конечном счете решение о том, посылать или нет больше сил, подпишет или не подпишет министр [обороны Марк] Эспер», — цитирует Маккарти ТАСС.

По словам министра, США могут перебросить на Ближний восток различные вспомогательные подразделения, в том числе «отвечающие за противоракетную оборону и другие».

Пентагон задумался о переброске дополнительных сил на Ближний Восток

Маккарти также высоко оценил иранский военный потенциал. Он назвал Тегеран «очень боеспособным противником», который может «наносить удары по американцам».

Генерал Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа в ходе авиаудара в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января. После этого многие эксперты пришли к выводу, что военное присутствие США на Ближнем Востоке опасно, и призвали американцев немедленно покинуть регион.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал убийство Сулеймани кульминацией противоправных действий США, сообщила «Газета.ру». По словам министра, это «выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки».

В ответ на провокацию США Иран провел операцию под названием «Мученик Сулеймани» и нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке.

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Источник: ТАСС
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