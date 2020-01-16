Пентагон объяснил, от чего зависит размещение оперативных групп США в Европе

Вашингтон, 16 января. Решения о размещении новых оперативных групп Сухопутных войск США в Европе будут зависеть от оценок американских командующих в данном регионе. Об этом заявил министр Армии США Райан Маккарти.

Отвечая на вопрос, собирается ли американское военное ведомство проводить развертывание в Европе так называемых Многосферных оперативно-тактических групп Сухопутных войск США, Маккарти указал, что Пентагон занимается иными вопросами.

«Мы [в Пентагоне] разрабатываем потенциал. Размещение сил и средств – это решения боевых командующих на местах», — заявил Маккарти.

Одновременно с этим министр подтвердил, что США намерены развернуть две таких группы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Их создание Пентагон анонсировал в начале января, пишет «Газета.ру».

На создание этих групп уйдет до полутора лет, отметил министр. Их задачей станет разведка, кибер- и радиоэлектронная борьба, высокоточный огонь большой дальности, а также средства «влияния большой дальности на потенциал [противника]».

По мнению Маккарти, реализация этих планов даст США возможность сформировать дополнительный «огромный фактор сдерживания». В то же время, министр не стал уточнять, где именно будут размещены упомянутые группы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Численность таких групп составит около одной тысячи человек.

Ранее Маккарти заявлял, что Соединенные Штаты планируют развернуть к началу 2020-х годов попадающие ранее под действие ДРСМД гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой и новые высокоточные ракеты.