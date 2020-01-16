Украина и НАТО проведут военные учения в Одессе в октябре 2020 года

Брюссель, 16 января. НАТО проведет совместные военные учения с Украиной по защите инфраструктуры в Черноморском регионе в Одессе, сообщает пресс-служба украинского правительства.

Военные учения «Нерушимая устойчивость-2020» будут походить с 5 по 9 октября 2020 года. В них примут участие более 200 специалистов. Соответствующий документ Украина и НАТО согласовали 15 января 2020 года в штаб квартире Северного альянса в Брюсселе. С украинской стороны документ был подписан вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, со стороны НАТО – заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности Беттина Каденбах.

По словам Кулебы, Украине требуется проводить больше учений и совместных действий с НАТО. Он утверждает, что такие учения важны для развития национальной устойчивости в противодействии гибридным угрозам,

«Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель — слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы», — передают в украинском Кабмине.

Подчеркивается, что по итогам военных учений Высшая морская школа США предоставит для Киева детальный анализ и рекомендации.

Курс Украины на вступление в Европейский союз и НАТО закреплен в ее конституции. Соответствующий закон был подписан в феврале 2019 года тогда действующим украинским президентом Петром Порошенко. Действующий глава государства Владимир Зеленский также высказывался в поддержку курса на вступление в НАТО.

Как сообщала «Газета.ру», Украина направит 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО по укреплению безопасности в Ираке.