Подруга Мурата Насырова назвала истинную причину смерти певца

Москва, 16 января. Певец Мурат Насыров не выдержал суровых законов шоу-бизнеса, что и стало причиной его смерти, заявила его подруга, бывшая солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева.

Насыров скончался 12 лет назад, когда был фактически на пике славы. Сообщалось, что перед смертью певец впал в депрессию, а масло в огонь подливали употребляемые им запрещенные вещества.

Плетнева в интервью «Вокруг ТВ» сообщила, что истинной причины смерти ее друга стало то, что он не выдержал суровых испытаний шоу-бизнеса.

«Шоу-бизнес — очень сложная штука, жесткое испытание для личности. Первое испытание человек проходит в тот момент, когда становится популярным. Тогда приходит ощущение вседозволенности», — отметила она.

Для модных артистов это становится роковой ошибкой, подчеркивает Плетнева. Как только приходит слава, в окружении звезды появляются новые люди, которые возникают из ниоткуда.

«Начинают тебя обнимать, как родного. Ходят за тобой. Многие артисты просто умирают, не выдержав всего этого. Как Мурат Насыров», — рассказала она.

Автору хитов «Я — это ты» и «Мальчик хочет в Тамбов» Насырову 13 декабря 2019 года могло исполниться 50 лет. Он родился в Алма-Ате в семье уйгуров — тюркского коренного народа. На службе в армии он всерьез увлекся музыкой, выступая в военном коллективе. После службы артист поступил в Гнесинку. Одержал победу в вокальном конкурсе «Ялта-91». Композитор Игорь Крутой предложил музыканту сотрудничество. Певец ответил отказом, опасаясь, что ему не позволят исполнять собственные песни, передавала «Газета.ру».

Музыкант скончался на 38-м году жизни 19 января 2007 года, упав с пятого этажа своей квартиры в Москве.