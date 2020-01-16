Депутат ЕП обвинил Россию в попытках «переписать историю» Второй мировой

Брюссель, 16 января. Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках «переписать историю». Свое заявление он сделал в ходе дискуссии «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне», которая транслировалась на сайте Европарламента.

«Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки [президента РФ Владимира] Путина переписать историю. Хотя Советский Союз понес огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны», — заявил Вебер.

Кроме того, в ходе дискуссии прозвучало выступление депутата от Европейской народной партии и бывшего министра иностранных дел Латвии Сандры Калниете, которая назвала Сталина «союзником Гитлера». В своей речи она утверждала, что СССР якобы дал Германии возможность напасть на страны Западной Европы, оставив Великобританию один на один с немецкими вооруженными силами.

Зампредседателя Еврокомиссии Вера Йоурова назвала приравнивание СССР к нацистской Германии недопустимым. Она напомнила присутствующим об огромной жертве, которую принес советский народ, чтобы победить нацистскую Германию.

Напомним, российский президент Владимир Путин достаточно резко отозвался о бывшем после Польши в Германии Юзефе Липском, который в 1938 году открыто поддержал Адольфа Гитлера и его методы решения «еврейского вопроса». В частности, дипломат поддержал идею властей гитлеровской Германии выслать польских евреев в Африку «на вымирание». Президент РФ зачитал выдержки из доклада Липского, где тот обещает Гитлеру «великолепный памятник в Варшаве».

Липский работал послом Польши в Германии с 1934 по 1939 год. Он работал над Пактом Пилсудского — Гитлера, который был подписан в 1934 году (договор о ненападении между двумя странами).