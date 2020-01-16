Зеленский рассказал о сроках доставки тел погибших в Иране украинцев

Киев, 16 января. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что тела погибших при крушении самолета в Тегеране украинцев будут доставлены в Киев 19 января, и дал обещание оказать требуемую помощь с организацией похорон.

Как сообщает пресс-служба офиса президента, Владимир Зеленский провел встречу с родственниками погибших украинцев и заявил, что на данный момент в Иране находится 10 украинских специалистов, работающих над идентификацией и возвращением тел на родину.

«Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами… Сейчас несколько наших граждан идентифицировали», — приводит цитату Зеленского пресс-служба офиса президента.

Украинский президент пообещал оказать поддержку, связанную с организацией похорон и подчеркнул, что уже в течении этой недели семьи погибших получат материальную компенсацию от государства. По его словам, Киев будет требовать от Тегерана дополнительных выплат.

Кабмин Украины выделил по 8,3 тысячи долларов родственникам погибших в авиакатастрофе в Иране. Премьер-министр страны Алексей Гончарук сообщил, что семьи погибших в общей сложности должны получить приблизительно 345 тысяч долларов страховых выплат.

«Газета.ру» сообщает, что Зеленский также посетил посольство Канады в Киеве. Он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады и других государств в авиакатастрофе.

Напомним, украинский «Боинг-737» разбился 8 января 2020 года через шесть минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Выживших нет.

Спустя три дня после трагедии власти Ирана объявили, что пассажирский борт был «непреднамеренно» сбит в результате «человеческой ошибки», которая произошла в период кризиса, спровоцированного действиями США. В Тегеране объяснили, что лайнер был сбит, поскольку пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта и был принят за вражескую цель.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что государство глубоко сожалеет о допущенной ошибке, и пообещал довести расследование авиакатастрофы до конца и привлечь виновных к ответственности.