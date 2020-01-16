Политолог из США сравнил Путина с Вашингтоном

Вашингтон, 16 января. Президент РФ Владимир Путин не уйдет на покой после окончания президентского срока, как первый президент США Джордж Вашингтон, а продолжит быть лидером страны, возможно, в неформальном качестве. Такое мнение выразил американский политолог Уильям Померанц.

«В конечном итоге Путин останется главным, либо через формальную должность, либо неформальным путем. Я не думаю, что он, как Джордж Вашингтон, удалится в 2024 году в свое имение», — заявил в беседе с РИА Новости политолог.

Комментируя послание Федеральному собранию, Померанц, являющийся специалистом по России в экспертном Институте Кеннана, отметил, что предложения Путина о повышении статуса Совета Безопасности могут говорить о варианте передачи власти в будущем по сценарию Казахстана. Там, напомнил эксперт, первый президент Нурсултан Назарбаев после ухода в отставку возглавил Совбез.

Померанц прокомментировал назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра. По мнению политолога, вряд ли можно называть политика потенциальным преемником.

«Думаю, что есть один победитель данной перетасовки — это (спикер Госдумы Вячеслав) Володин. По крайней мере теоретически его полномочия как спикера Думы будут усилены», — добавил он.

В среду Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. В этот же день глава государства провел рабочую встречу с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, передавала «Газета.ру». Президент предложил ему занять должность премьера. Мишустин принял предложение главы государства, после чего Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.

16 января Михаил Мишустин встретится с членами фракций нижней палаты парламента, после чего депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о его назначении на пост главы правительства РФ.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Мишустин обладает большим опытом в сфере финансов и налогового законодательства и хорошо ориентируется в региональной специфике. Кроме того, Мишустин обладает знаниями и опытом в других сферах государственной деятельности.