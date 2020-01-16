Изменилось расписание движения поездов из Петербурга в Симферополь

Санкт-Петербург, 16 января. Поезда из Санкт-Петербурга в Крым начали ходить в режим «через день», сообщает сайт компании-перевозчика «ГрандСервисЭкспресс» (ГСЭ).

Согласно опубликованному расписанию, поезд №7, выполняющий маршрут Санкт-Петербург – Севастополь, с 15 января начнет ходить через день. Аналогичным образом с 17 января изменится маршрут поезда №8, который ходит в обратном направлении. До этого поезда в Крым ходили каждый день. Продолжительность поездки составляет 43 часа, пишет «АиФ».

Поезда в Крым из Москвы, а также обратно, продолжат курсировать в ежедневном режиме. Дорога из столицы в Симферополь займет 33 часа.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года.

Российский лидер подчеркнул, что Крымский мост возведен по самым современным технологиям и при правильной эксплуатации может простоять века. Он напомнил, что в свое время попытки построить переправу через Керченский пролив предпринимались трижды, но ни одна не увенчалась успехом.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев до сегодняшнего дня считает полуостров украинской территорией. президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».