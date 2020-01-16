Канделаки увидела новые возможности для оппозиции в предложениях Путина

Реализация предложений президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию, позволит вырастить конкурентноспособных политиков. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучила телеведущая Тина Канделаки.

«Прекрасное послание. На самом деле — одно из самых сильных посланий, наверное, с 2011 года», — поделилась собеседница Федерального агентства новостей.

Она обратила внимание, что инициативы главы государства, прежде всего, направлены на решение проблемы социальной несправедливости, «про которую так много говорилось весь последний год».

«Безусловно, одна из главных проблем, беспокоящая всех», — уверена журналист.

Она также обратила внимание на поднятую главой государства тему материнского капитала. По словам Канделаки, это, «наверное, самое главное, чего сегодня ждали от послания все, кто сидел у телевизоров, смотрел послание дома.

«Беспрецедентные суммы. Слава богу, что система настолько устойчивая, есть достаточное количество денег, чтобы уже сейчас при рождении третьего ребенка погашать ипотечный кредит до 450 тысяч рублей», — напомнила телеведущая.

В отличие от прошлого раза, не говорилось про оборонный комплекс, указала также Канделаки.

«Сегодня все внимание уделялось человеческому капиталу. Это, естественно, справедливо. Президент правильно сказал с самого начала — для того, чтобы была страна нужны люди, а для того, чтобы были люди в людей надо инвестировать. Сегодняшнее послание полностью было посвящено тому, как надо инвестировать в людей, как надо мотивировать людей, и какие условия нужно создавать для людей, чтобы они хотели жить и развиваться в нашей стране», — сказала собеседница ФАН.

Журналистка также прокомментировала инициативы президента, направленные на усиление полномочий Госдумы.

«Это абсолютно новая парадигма, которая показывает, что политическая конкуренция станет только острее. Это многоуровневый фильтр, когда каждому человеку, кто хочет быть министром, кто хочет впоследствии быть премьер-министром, придется проходить через эти фильтры, что дает возможности вырастить достаточно конкурентоспособных политических игроков на нашей сцене», — считает Канделаки.

По мнению телеведущей, предложения Путина также позволят прекратить разговоры о том, что оппозиция вряд ли добьется какого-то результата в России.