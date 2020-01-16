New York Times сообщило, сколько продлится судебный процесс над Трампом в Сенате

Вашингтон, 16 января. Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в американском Сенате может продлиться не более двух недель, сообщает The New York Times, ссылаясь на источники в американской администрации.

Согласно источникам, дата начала голосования в Палате представителей Конгресса США по кандидатурам обвинителей была перенесена на слишком долгий срок. По их мнению, из-за этого крайне маловероятно, что судебный процесс в Сенате продлиться дольше чем две недели. Источники в Сенате же говорят, что судебный процесс скорее всего займет от 3 до 5 недель.

Палата представителей Конгресса США 15 января проголосовала за передачу обвинительного заключения против Трампа в рамках импичмента в Сенат. Действующему американскому президенту вменяется две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. В документе одобрены семь обвинителей, которые будут делегировать Палату представителей на судебном процессе. В их число входят: руководитель специального комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, а также конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел сообщал, что процесс в верхней палате США может начаться 21 января 2020 года.

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, против которого была развернута процедура импичмента. По мнению членов Демократической партии, он задерживал одобренную Конгрессом военную помощь Киеву, требуя от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против Хантера Байдена, сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократы утверждают, что Трамп якобы превысил свои полномочия, после чего препятствовал проведению расследования по этому делу. Сам глава государства подчеркивает, что всего лишь требовал от украинских властей усилить борьбу с коррупцией в стране.